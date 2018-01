Elize não vai responder às perguntas da acusação no julgamento

A ré Elize Matsunaga não vai responder às perguntas da acusação na fase de interrogatório do julgamento pela morte e esquartejamento do seu marido, Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro da Yoki. O crime ocorreu em maio de 2012.

Segundo os advogados de defesa da ré, Elize só vai responder aos questionamentos de "quem tem compromisso com a verdade". "A promotoria tem uma tese pronta", afirmou o advogado Luciano Santoro.

Serão coletados depoimento das 20 testemunhas convocadas para o júri. Em dois dias de julgamento, apenas cinco testemunhas falaram.

Ela responderá às perguntas do juiz Adilson Paukoski, da própria defesa e dos jurados. Como Elize não é obrigada a produzir provas contra ela, ela não pode ser forçada a responder os levantamentos do Ministério Público Estadual (MPE) e da assessoria de acusação.

O plenário 10 do Fórum Criminal da Barra Funda, local do julgamento, foi reservado por cinco dias, mas não há previsão para o fim do júri.