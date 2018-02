Elevador despenca do 17º andar e fere três O elevador de uma construção em Cerqueira César, na região central de São Paulo, despencou do 17.º andar na tarde de ontem e feriu três trabalhadores. Eles foram socorridos e não correm risco de vida. O acidente só não foi mais grave porque os operários conseguiram acionar o freio do equipamento. O canteiro de obras fica na Rua Pedro Taques, onde é erguido um prédio residencial de 20 andares.