Elevador cai de 7º andar e sete ficam feridos Um elevador caiu do 7.º andar do prédio da Universidade Estácio de Sá, no centro de Niterói (região metropolitana do Rio), ontem à noite. No momento da queda havia sete pessoas no equipamento. Segundo os bombeiros, cinco sofreram escoriações e foram encaminhadas ao Hospital Azevedo Lima. As outras duas não precisaram de atendimento médico. A causa do acidente ainda não foi identificada e a universidade informou oficialmente que também deve abrir investigação interna para apurar o que ocorreu.