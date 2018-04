Elevado Paulo de Frontin caiu sobre veículos e matou 29 Em 1971, o desabamento de cerca de 120 metros da estrutura pré-moldada usada na construção do Elevado Paulo de Frontin matou 29 pessoas e feriu outras 17 vítimas no bairro do Rio Comprido, na zona norte do Rio. O vão do elevado, que liga as zonas sul e norte da cidade, caiu parcialmente sobre cerca de 20 carros, um caminhão e um ônibus que passavam sob o elevado na altura da Rua Haddock Lobo. O Paulo de Frontin ficou partido ao meio. Após obras de reconstrução e prolongamento, o elevado foi reinaugurado em 1974. / F.F.