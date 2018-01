Elevado do Rio começa a ser derrubado

A derrubada da tradicional ligação entre a zona norte, a Ponte Rio-Niterói e o centro do Rio integra o projeto de revitalização da região portuária para a Olimpíada de 2016. A interdição definitiva da Perimetral foi às 19h de anteontem, com o fechamento do primeiro trecho da via, entre o Viaduto do Gasômetro, em São Cristóvão, e a Praça Mauá, no centro.

Simultaneamente à interdição, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) inaugurou a Via Binário, opção de escoamento do trânsito para os motoristas que trafegam entre São Cristóvão, o centro e os acessos à zona sul. A demolição definitiva do elevado, por meio de uma implosão, está marcada para o dia 17.

Paes admitiu que o fechamento da Perimetral causará grande impacto no trânsito carioca nos primeiros dias. Assim, sugeriu à população que use o transporte público e pratique a carona solidária. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) instalou sinalização para mostrar as melhores alternativas.