Eletropaulo ressalta perigo da rede elétrica Ainda chamuscada pela opinião pública depois de deixar milhares de pessoas sem luz nos últimos dias, a AES Eletropaulo, como promotora do evento, pôde fazer uns agrados à população. Todas as crianças que compareceram ao Clube Escola Jardim São Paulo na noite de sábado ganharam um kit com pipa, carreteis e rabiola, além de uma cartilha educativa. As pipas, brancas, traziam estampados os dizeres: "Não empine pipa próximo da rede elétrica" e "A rede elétrica pode matar."