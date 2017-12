Eletropaulo reforça poda contra blecaute na chuva

Para evitar problemas assim, a concessionária pretende fazer, até dezembro, 340 mil podas de árvores nas 24 cidades que atende - em 2009, foram 140 mil. "De novembro a março, o número de quedas de árvores é maior por causa de chuvas e ventanias", diz o gerente de Operação da concessionária, Sérgio Vieira.

Na capital, o serviço de poda é prestado também pelas subprefeituras. Até o fim de setembro, foram cortados galhos de 70.597 árvores, de acordo com a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras. A quantidade é maior do que as 37.423 solicitações feitas por moradores, segundo a pasta. Em situações de emergência, o corte pode ser feito também por bombeiros ou Defesa Civil.

Outra aposta da Eletropaulo para reduzir o tempo de atendimento aos pedidos dos moradores é o desenvolvimento de um sistema meteorológico capaz de prever com antecedência a formação de chuvas. "Se tivermos esses dados, poderemos posicionar as equipes em locais estratégicos e evitar que os carros fiquem presos nas enchentes."