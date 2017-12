Eletropaulo promete investir R$ 30 milhões em ação emergencial

SÃO PAULO - A AES Eletropaulo informou que deve investir cerca de R$ 30 milhões no plano de contingenciamento que foi entregue nesta semana à Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. O valor será destinado a atividades de poda de árvores e manutenção de rede, entre outras. Anteontem, o vice-presidente de Operações da distribuidora, Sidney Simonaggio, havia informado a existência de um plano especial para o período de chuvas, mas não informou o valor. O montante foi confirmado nesta quinta-feira pela companhia.

Entre as medidas anunciadas por Simonaggio estão a poda de mais 200 mil árvores e a ampliação da área de manutenção. As medidas fazem parte do plano de ações complementares apresentado pela companhia ao governo de São Paulo em resposta aos constantes problemas de fornecimento de energia na região metropolitana de São Paulo. O documento foi classificado como "insuficiente" pelo secretário de Energia de São Paulo, João Carlos de Souza Meirelles. A Eletropaulo prometeu entregar informações adicionais até quarta-feira.