Eletropaulo pede desculpas públicas por interrupção de energia

SÃO PAULO - Após a Fundação Procon-SP pedir a intervenção na companhia, A AES Eletropaulo publicou nesta terça-feira, 14, um anúncio em veículos de comunicação no qual "pede desculpas a todos os clientes que sofreram interrupção de energia" na última terça-feira e que chegaram a durar três dias em alguns locais. Além disso, a empresa informa o local em seu site e outros meios para que a população que tenha perdido algum aparelho por causa de danificação elétrica.

"Lamentamos o desconforto vivenciado pelo nossos clientes e reforçamos o compromisso da AES Eletropaulo em agilizar a resolução dos pedidos de indenização por danos elétricos (PID)", diz o comunicado. De acordo com o anúncio, os clientes podem acessar o formulário do PID no site da concessionária, nas lojas e rede conveniada de atendimento e ainda via call center. Os pedidos devem ser feitos no prazo de até 90 dias corridos, após o aparelho ter sofrido dano elétrico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A AES Eletropaulo diz que "mobilizou todos os seus recursos para regularizar a situação das 600 mil unidades consumidoras afetadas". Foram 1.800 profissionais direcionados à operação de restabelecimento do fornecimento de energia dos mais de 100 circuitos danificados pela queda de 260 árvores, toldos, telhas, placas e objetos arremessados contra a rede elétrica pelo ciclone. "O trabalho nas áreas atingidas foi ininterrupto e técnicos e engenheiros acompanharam em tempo real da Central de Operações da distribuidora o trabalho das equipes".

A empresa ressalta também que o atendimento do call center trabalhou com um contingente 50% maior (1.464 atendentes). "Além do atendimento telefônico convencional, a AES Eletropaulo disponibilizou canais alternativos para o atendimento à emergência, como SMS, site, chat, lojas, rede conveniada e internet móvel", afirma.

Procon. Na última sexta-feira, o Procon encaminhou ofício à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) solicitando a intervenção administrativa na AES Eletropaulo para que a concessionária restabeleça "a regularidade e o bom funcionamento de seus serviços". O pedido foi feito em decorrência dos problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica que os consumidores atendidos pela empresa enfrentam desde 2009. Nos dois últimos anos, a Eletropaulo ficou entre as empresas mais reclamadas no Procon-SP.

Um dia antes, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), criticou a AES Eletropaulo. "É obvio que a concessionária não tem condições mínimas de atendimento rápido ao usuário e de se prevenir desses problemas de tempestade que todo mundo sabe que ocorre", disse. "A concessionária vai ter de indenizar (quem teve prejuízo)."