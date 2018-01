Eletropaulo faz desligamentos na rede durante o feriado

A AES Eletropaulo vai realizar uma série de desligamentos programados no fornecimento de energia na capital e Grande São Paulo, durante o Carnaval.

Segundo a empresa, o trabalho é uma manutenção preventiva que visa melhorias na rede elétrica. Em 2009 a companhia realizou mais de 46.200 manutenções preventivas em toda a área de concessão.

Na Grande São Paulo, as operações vão ser feitas nos municípios de Embu das Artes, Carapicuíba, Barueri, Embu-Guaçu e São Bernardo do Campo, no ABC.