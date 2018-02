O presidente do grupo AES Brasil, Britaldo Soares, anunciou melhorias em julho para evitar casos como o do apagão de junho. Estão sendo investidos R$ 120 milhões na ampliação de canais de atendimento e contratação de eletricistas. O valor representa mais de 16,2% do total investido neste ano pela empresa em manutenção e expansão - R$ 740 milhões.