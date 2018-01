Eletropaulo diz que 100% da energia foi restabelecida em SP

O abastecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo já funciona normalmente, conforme a AES Eletropaulo. A assessoria de imprensa da empresa não soube informar o horário em que o fornecimento foi totalmente restabelecido, mas afirmou que pouco antes das 3 horas desta quarta-feira, 11, 60% da energia já havia sido religada. O religamento foi feito aos poucos, à medida que a AES Eletropaulo recebia a carga.

Na noite da terça-feira, 10, por volta das 22h12, uma queda na linha que transmite energia da usina hidrelétrica de Itaipu para as regiões Centro-oeste, Sul e Sudeste do País, provocou um apagão em 12 Estados, no Distrito Federal e no Paraguai.

O apagão atingiu quase a totalidade do Estado do Rio, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, e parte do Paraguai. Os outros Estados afetados foram Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso, Pernambuco, Acre e Rondônia. Eles teriam sido afetados por uma espécie de "efeito cascata", com o desligamento das transmissões pelo sistema de proteção de rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

"Houve desligamento completo de Itaipu", afirmou o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. Os últimos apagões no País ocorreram em 2005 e 2007, atingindo o Espírito Santo e o Rio.