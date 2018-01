Eletropaulo desliga torre de transmissão após homem subir na estrutura; bairros são afetados

SÃO PAULO - A Eletropaulo desligou a energia em uma torre de transmissão localizada na Avenida Saquarema, na Vila Prudente, zona leste da capital, após ter recebido a informação de que um homem teria subido na estrutura. O pedido para o corte, na madrugada desta segunda-feira, 13, partiu da Polícia Militar e dos bombeiros, que foram acionados para atender a ocorrência. Não foi informado o estado de saúde nem a identificação do homem.

A interrupção afetou o fornecimento de energia para a região central de São Caetano do Sul, São Bernardo, no distrito de Rudge Ramos, e nos bairros da Vila Prudente, Ipiranga, Sacomã, além de alguns endereços da Vila Mariana, Mooca e Cambuci, segundo o informado pela concessionária.

Por nota, a Eletropaulo informou que "eletricistas estão atuando em conjunto com o corpo de Bombeiros para que a retirada do indivíduo seja realizada com segurança". Pouco após a meia-noite, a empresa declarou que a previsão para o restabelecimento era de quarenta minutos.