Eletrônicos são o 2º item mais visado por bandidos

"Do total roubado de carga nas rodovias, 28% são eletrônicos", afirmou o assessor do Setcesp, Paulo Roberto Souza. Segundo ele, isso resulta em um valor mais alto nos produtos porque esse custo é repassado para o consumidor.

Levantamento do sindicato mostra que nas Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, próximo do trecho onde ocorreu o assalto de ontem, houve 399 roubos de carga em 2012. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes lidera o ranking de rodovias mais perigosas na região. As cargas mais visadas pelos ladrões, segundo o sindicato, são de alimentos. / R.B.