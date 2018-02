Eletricitário aposentado é eleito o idoso mais belo de São Paulo

SÃO PAULO - O aposentado Sérgio Cardoso, de 60 anos, foi eleito o mais belo idoso da cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 11. Pai de quatro filhos e com quatro netos, Cardoso foi o escolhido entre 25 finalistas do concurso promovido pela Secretaria de Estado da Saúde no Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia.

As "misses" Terceira Idade dos últimos quatro anos, eleitas em concurso para idosas, compuseram o júri que escolheu Cardoso, que participando de um concurso pela primeira vez. Ele é eletricitário aposentado e conta que sua maior realização é o trabalho voluntário que faz com terapia espiritual. Cardoso também não dispensa caminhadas e a dança.

"É uma emoção muito grande. Eu realmente não imaginava que pudesse ganhar e estou muito feliz com esse resultado. Acredito que esse tipo de evento é muito importante para a autoestima das pessoas da melhor idade, e deveria ser cada vez mais estimulado", afirmou.

Além de Cardoso, outros cinco idosos foram premiados em diferentes categorias. Cléber Rodrigues Gomes, de 61 anos, foi eleito o Mister Sorriso. Basílio Sibov, de 72, ganhou como Mister Simpatia. O jornalista aposentado Laudemiro Ribeiro Miro de Souza, de 63 anos, foi eleito o Mister Elegância. Eutálio Francisco de Lima, de 65, recebeu a faixa de Mister Beleza. Além disso, o aposentado Pedro Dutra, de 90 anos, foi eleito o Mister Timidez do concurso. Na tarde desta sexta-feira, dia 12, os ganhadores do concurso participarão do "Bailão do Dia dos Pais" na sede do IPGG.