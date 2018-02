Eletricista tinha R$ 1 mi em arsenal de guerra Arsenal com armas de guerra e milhares de munições, avaliado em mais de R$ 1 milhão, foi apreendido pela Polícia Civil ontem em condomínio de luxo de Araçatuba (SP). O material estava na casa do eletricista Marco Antonio Girao. A mulher do eletricista foi presa por porte de armas proibidas e o pai dele foi detido com uma pistola sem documentação. A polícia diz que Girao fornecia armas a criminosos.