Eletricista é preso suspeito de abusar de 4 filhas em SP

Um eletricista, de 40 anos, foi preso, na segunda-feira, 30, suspeito de abusar sexualmente contra as quatro filhas -- com idades entre 7 e 23 anos, em Capão Redondo, na zona sul de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a filha mais velha do suspeito compareceu ao Conselho Tutelar e afirmou que o pai descumpriu a determinação da instituição de permanecer longe das filhas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O eletricista foi preso e as meninas foram encaminhadas ao programa Bem-Me-Quer, no Hospital Pérola Byington. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial, em Capão Redondo.