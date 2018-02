Eles preferem looks sóbrios e modernos

A moda masculina apresentada na São Paulo Fashion Week (SPFW) é conhecida por ser muito "conceitual". Das 32 marcas que se apresentam no evento, duas são exclusivamente voltadas aos homens: João Pimenta, que desfilou ontem, e Alexandre Herchcovitch, que mostra a coleção hoje no prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo.

A reportagem do Estado ouviu dez homens - empresários, advogados, cineastas e publicitários - , entre 30 e 60 anos, para descobrir o que eles acham da moda masculina da SPFW. Eles avaliaram três looks jovens. Além de um modelo de Herchcovitch e outro de Pimenta, havia também um look da Ellus - marca feminina e também masculina.

O look que mais agradou no conjunto foi a Ellus, a mais sóbria das três. Oito dos entrevistados, até mesmo os mais conservadores, disseram que usariam a roupa. "Eu vestiria isso na praia", disse o advogado Renato Sterman, de 47 anos, que costuma andar de terno todos os dias.

O look proposto por Herchcovitch no desfile da última temporada, em janeiro, causou polêmica. A maioria dos entrevistas gostou da calça curta e da camisa, mas não aprovou a mini-jaqueta. "O casaco acima do umbigo já não ficou bom no modelo, imagina em qualquer homem com barriga", disse o produtor Thiago Stilavetti, de 34 anos, que gostou da calça e da camisa. Dono de uma grife de calçados, Humberto Ellwanger, de 36 anos, achou a roupa "chamativa". Já o cineasta Gustavo Rosa de Moura, de 37 anos, não usaria de "jeito nenhum".

Seis dos entrevistados disseram que não sairiam na rua com a camiseta e o paletó de Pimenta. "Usaria sem o laço e o bordado", disse Richard Max, blogueiro de 36 anos. Feito para essa coleção de verão, o look foi considerado "afetado".