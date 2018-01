Eles não pulam o balcão!

Pelo menos até agora não pintou no noticiário sobre o fechamento do espaço aéreo no Velho Continente a figura do turista indignado, marca registrada do caos aéreo em solo brasileiro. Melhor assim! É sempre meio esquisito alguém enfurecido em trajes de férias. No verão, então, fica ridículo! Tem coisa mais patética que um senhor de bermudas, óculos escuros e top-sider enfurecido com a mocinha do check-in?

Talvez por causa das guerras que ensinam a superar longas dificuldades coletivas, os europeus aguardam pacientemente que a nuvem negra - seja ela qual for - passe logo. Relaxam e gozam por instinto, não precisam ouvir as bobagens que toda autoridade diz nessas horas em que ninguém sabe exatamente que diabos está acontecendo lá fora.

Bem feito

Paulo Maluf não está nem aí para o caos aéreo na Europa. Não tem

mesmo nenhum país por lá onde ele

possa desembarcar sem ser preso, né?

Aquilo Rosso

Quem já viu a nova primeira-dama do Distrito Federal garante: Karina Rosso não deixa nada a desejar à sua antecessora Flávia Arruda.

Fórum na praia

Dá para acreditar que, em pleno feriadão de Tiradentes, 700 políticos, empresários e artistas vão se reunir na Ilha de Comandatuba, na Bahia, para discutir crescimento econômico, gestão pública e sustentabilidade ambiental em seminário organizado por João Doria Jr.? Aí tem, né não?!

Nem só as louras

Cientistas franceses chegaram à conclusão de que o cérebro humano não tem ferramentas para realizar mais de duas tarefas ao mesmo tempo. Deve ser por isso que, de vez em quando, a Luciana Gimenez se atrapalha!

The winner is...

Depois de James Cameron na Amazônia, Marina Silva tem encontro marcado no próximo sábado, em Washington, com Martin Scorsese e Leonardo Di Caprio. Vai acabar ganhando o Oscar de Melhor Candidata Estrangeira.

Questão de prioridade

Chama-se Ronaldinho Gaúcho a grande vítima do futebol de Neymar nesta temporada. Quanto mais vê o Santos jogar, o torcedor brasileiro lembra cada vez menos de pedir pela convocação do jogador do Milan para a Seleção.

Mal comparando

O pessoal que vive na Ponte Aérea reclama de barriga cheia do caos aéreo no eixo Congonhas-Santos Dumont. Essa gente devia dar graças a Deus por não depender da avião comercial na Europa. Ô, raça!