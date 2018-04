Eles não podem faltar: Demônios da Garoa

O grupo existe desde os anos 1940. "A característica é sempre a mesma. Tem de ser assim, tem de manter, porque é isso que nosso público espera."

Da foto tirada em 2000 para a atual, apenas ele e Canhotinho, de 73 anos, se repetem. "Toninho morreu em 2005. Marco Antonio e Simbad saíram", conta o músico.

No lugar, entraram Dedé, de 51 anos, Izael, de 68, e o caçula do grupo, Ricardinho, de apenas 23. "Mas já os acompanho, como músico de apoio, desde os 12", frisa o jovem percussionista.

Ricardinho é da terceira geração de uma família "demoníaca da garoa". Seu avô, Arnaldo Rosa, foi um dos fundadores do grupo. Seu pai é o Sérgio. Ricardinho sabe da responsabilidade que carrega, junto aos instrumentos. "Os Demônios da Garoa são a cara de São Paulo", resume.

Mudanças. As músicas são as mesmas de sempre, o sucesso continua igual. "Só muda a idade mesmo", diz Canhotinho. "Mas, se você inverter os números no jornal e deixar 37, eu fico bem melhor", brinca ele, reconhecendo que estava "bem mais magrinho" na foto de 12 anos atrás.

Enquanto posavam para a nova foto, pertinho da Praça da República, eles foram abordados por vários fãs, que pediam para ser fotografados junto aos músicos. Prova real de que o sucesso de suas canções atravessam gerações. "Fazemos de 15 a 18 shows por mês", confirma Sérgio.