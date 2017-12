Eleições são o início de uma mudança

Os 1.125 conselheiros poderão fazer propostas para a atuação da subprefeitura, avaliar e fiscalizar os serviços públicos, monitorar o cumprimento de metas e ainda decidir sobre as principais obras e prioridades, incorporando a experiência do orçamento participativo.

As oportunidades para aprofundarmos e redefinirmos o regime democrático estão se abrindo diante do descontentamento com os limites e vícios da democracia representativa. Votar para os conselhos participativos pode ser o início de uma grande mudança.