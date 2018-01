Eleição para conselhos tem 2,7 mil candidatos A Prefeitura recebeu 2.762 inscrições para vagas no Conselho Participativo Municipal, que será montado nas 32 subprefeituras. M'Boi Mirim, na zona sul, registrou a maior procura: 141 candidatos para 51 vagas. Em seguida estão bairros da zona leste -São Miguel Paulista tem 114 candidatos, Penha soma 113 e Itaim Paulista, 105. Serão eleitos 1.125 conselheiros, o que representa uma média superior a dois candidatos por vaga. As eleições estão marcadas para ocorrer no dia 8 de dezembro.