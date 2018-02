Eleição de Conselho das Metas pode ir à Justiça A eleição para representantes do Conselho Consultivo do Plano de Metas da Prefeitura, realizada ontem, pode parar na Justiça. Um dos candidatos entrou com um pedido de impugnação das eleições porque nem ele nem seus vizinhos puderam votar. O morador de Higienópolis foi inscrito para concorrer como representante do centro, como afirma já ter feito antes, mas, pelo critério usado na eleição, o bairro fica na zona oeste. O candidato enviou pedido de impugnação à Prefeitura, que não confirmou a informação.