'Ele estava no lugar errado, na hora errada' "Meu filho estava no lugar errado, na hora errada", diz a bancária Mônica Santos, de 42 anos, ao tentar explicar a morte do filho Carlos Eduardo, o Duda. No dia 6, ele estava na rua com dois amigos próximo à sua casa, quando um carro passou atirando. Ele foi atingido na cabeça, no peito e na barriga, pouco antes das 21horas. Duda não sobreviveu.