Elas querem é...

Lembra do Saia Justa? Perto das quatro meninas que levam o tal Papo Calcinha, as moças da Mônica Waldvogel - aí incluída a Fernanda Young - parecem freiras. Tem malandro de botequim que ficaria inibido ouvindo as preferências sexuais das apresentadoras. Macho, hoje em dia, tem um pouco de vergonha de parecer grosseiro nos detalhes. Mulher, não!

"Ele fazia uma coisa que eu adoraaava!" Pausa no Papo Calcinha de anteontem para o coro de "o quê? O quê?" Sabe o quê? "Ele cuspia!" As outras suspiraram de inveja. "O louco nos homens é que a maioria quer namorar, casar, ter filhos..." - desabafou uma delas que, pelo visto, nunca levou uma cusparada na cama.

Não que eu tenha nada contra, eu só sinto é um pouco de medo delas. Entrei no Papo Calcinha por acaso - estava procurando a estreia do programa da Fernandinha Torres no Multishow -, não sei se terei coragem de voltar.

Não é pro nosso bico

O que mais impressiona nas entrevistas coletivas de Fernando Haddad sobre a lambança do Enem é o bico na pronúncia das respostas. O ministro da Educação fala português com a embocadura natural dos franceses. Repara só!

Golpe do Baú

"Vocês querem dinheiro?"

SILVIO SANTOS, EM CONVERSAS COM DIRETORES DO BANCO PANAMERICANO.

Editoria de lambança

O bom da má notícia é que ela é sortida. Agora mesmo, a lambança do Banco Panamericano divide com a do Enem as manchetes da semana nos jornais.

Só o que faltava!

Cientistas americanos descobriram que laptop no colo pode prejudicar a fertilidade do homem. Não ficou muito claro se o alerta deve se estender a tudo mais que produzir calor na região. Se assim for, aí mesmo que o pobrezinho não vai engravidar ninguém, né?

É por aí!

Estão eliminados do Enem os três candidatos que mandaram mensagens pelo Twitter durante as provas. Isso quer dizer o seguinte: o próximo a ser cortado deve ser presidente do Inep.

Tá na cara!

Quem comprou pela internet ingressos para o show de Paul McCartney em São Paulo poderá retirá-los na bilheteria do Morumbi a partir de amanhã. Pergunta se vai dar confusão?

Dois raios

Prova do Enem pode ter vazado no Piauí junto com o comercial de TV que lançou Reynaldo Gianecchini garoto-propaganda do shopping Pintos, de Teresina. A polícia está investigando!

Pancadaria à vista

Quer apostar como os sul-coreanos vão entrar em choque com a polícia na guerra cambial do G-20? Imagina se eles vão perder essa oportunidade!