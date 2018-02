Elas ganham R$ 190 por 12h semanais de dedicação O projeto Mulheres da Paz foi criado em 2007, pelo governo federal, dentro do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). A parceria com a prefeitura do Rio veio em 2009, mas foram necessários ajustes, diz o secretário de Assistência Social, Rodrigo Bethlem, para explicar a demora. Cada uma das mulheres da paz recebe R$ 190 mensais por 12 horas semanais de dedicação.