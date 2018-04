Ela vê beleza no minhocão

Muita gente vai se lamentar caso os planos de demolir o Elevado Costa e Silva saiam do papel. Motoristas talvez reclamem que o trânsito na região piorou. Os garotos que jogam bola no elevado domingo à noite perderão o campo semanal improvisado. Vão reclamar também os senhores que se reúnem toda tarde para jogar cartas na esquina da Helvétia com São João, na sombra proporcionada pela via. E os moradores de rua certamente não gostarão de perder o único teto de 3,4 km da cidade.

Já a publicitária Cléo Kesslan, que mora a poucas quadras do elevado, deve perder a galeria de arte favorita. Cléo é autora do blog Museu do Minhocão (minhocao.wordpress.com), no qual posta regularmente fotos dos grafites gravados nos pilares da via. "Todo mundo fala que o Minhocão é feio, mas tem muita beleza também. Os melhores grafiteiros do País estão aqui", conta.

O blog começou em setembro de 2009, depois de uma sugestão do namorado, o professor francês Cristophe Benavent. Hoje, Cléo já virou uma espécie de expert na arte do Elevado ? sabe em qual pilar está cada grafite, enumera os favoritos sem hesitar e já nomeou quase todas as obras.

Sobre a demolição da galeria, sua opinião é certeira. "Seria uma pena. Eu faria um jardim em cima e, embaixo, um museu de arte de rua aberto." Mas, enquanto isso é apenas um sonho distante, seu museu online vai conservando o que há de melhor num dos locais mais degradados do centro.