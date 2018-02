'Ela só foi à festa para ajudar na formatura'

"A Raquel só foi à festa pela formatura. Ela não estava a fim de ir", afirma a professora Janice Conti, mãe da jovem. Ela acordou por volta das 5h de ontem com um telefonema. Era a mãe da amiga que divide apartamento com Raquel contando sobre o incêndio na boate.

Atordoada, Janice correu para Santa Maria assim que soube da notícia. No fim da tarde de ontem, ainda aguardava a liberação do corpo da filha mais velha, com outros familiares das vítimas reunidos no ginásio municipal. "Ela não trabalhava. Só estava focada no projeto de pesquisa", conta Janice.