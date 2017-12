Einstein ganha centro integrado contra o câncer

Segundo Sidney Klajner, vice-presidente do hospital, o equipamento TrueBeam, como é chamado, permite resultados mais precisos no tratamento dos tumores e provoca menos efeitos colaterais. "Ele consegue dar uma especificidade de tratamento direcionada ao ponto da doença, poupando o tecido ao redor", diz. É o primeiro hospital da América do Sul a ter essa tecnologia.

Ainda de acordo com Klajner, outra novidade do centro é um modelo integrado de atendimento ao paciente com câncer. "Ele será assistido pelos vários tipos de especialistas envolvidos no tratamento. Por exemplo, um paciente com câncer de próstata será visto, na mesma consulta, por um nefrologista, um urologista, um oncologista, o radioterapeuta e, aí sim, juntos, eles conseguem determinar qual é o melhor tratamento", afirma.

Atualmente, o Albert Einstein atende 1.200 pacientes com câncer, mas a expectativa da instituição é de que esse número dobre com o novo centro, batizado de Centro de Oncologia e Hematologia Família Dayan - Daycoval. / F.C.