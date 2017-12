Efetivo compromete a fiscalização Não há dúvida de que a falta de fiscalização está ligada ao aumento do número de acidentes. Nosso problema maior é a fiscalização. Ela é precária em função da deficiência de recursos humanos em todas as esferas da fiscalização. Esse efetivo pequeno de agentes fiscalizadores é a causa principal dos acidentes. A relação é estreita. Sem fiscalização, aumenta o número de acidentes, de mortes e de pessoas com sequelas. As campanhas governamentais de conscientização não são persistentes. Essas campanhas se iniciam e acabam. Nada progride, nada evolui. As campanhas só têm início. Não têm meio, não têm fim. Não conseguimos educar, fazer a correção da postura dos motoristas nem do pedestre, criar o respeito ao outro. Isso tudo é um somatório para que os acidentes aconteçam.