'Efeito é pequeno', diz Haddad sobre multar desperdício de água

SÃO PAULO - Após o governo do Estado sugerir que as prefeituras também multem os cidadãos que desperdiçarem água, o prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou que está disposto a “ajudar a combater a crise hídrica” mas, caso seja aprovada, a medida teria eficiência limitada. “É óbvio que o efeito dessa medida sobre o problema é pequeno”, disse durante entrega de obras viárias na zona sul.

Haddad esteve reunido com o governador Geraldo Alckmin (PSDB) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo Estadual, na última sexta-feira, 19. Na ocasião, recebeu do governador uma minuta elaborada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em que constam orientações para combater a crise hídrica.

Uma das sugestões é que a administração municipal multe quem desperdiçar água na realização de algumas atividades, como lavagem de calçadas. Questionado se iria atender ao pedido do governador, o prefeito afirmou ainda não ter tido tempo de ler o documento, que estaria sendo analisado pelo secretário municipal de Governo, Chico Macena, mas que estaria disposto a “ajudar a Sabesp a combater a crise”.

“Sexta-feira nós viemos com essa parceria de ajudar a Sabesp, que é a responsável pelo gerenciamento da crise hídrica”, afirmou. Segundo Haddad, a administração vai “processar internamente” a proposta e depois encaminhar o documento para as demais prefeituras da região metropolitana. O objetivo seria uma “legislação metropolitana sobre o uso racional da água”.

“Há concordância de todos os prefeitos de ajudar. (...) A prefeitura vai combater o desperdício com posturas municipais, mas a gestão da água mesmo cabe à Sabesp. Tanto do ponto de vista da oferta quanto de regular a demanda”, disse.

Sobretaxa. O governador Geraldo Alckmin anunciou na última quinta-feira, 18, multa para quem aumentar o consumo de água na capital e em 30 cidades da região metropolitana, a partir de janeiro. Os valores dos acréscimos na conta serão de 20%, para quem consumir até 20% mais em relação à média do ano passado, e de 50%, para quem ampliar o consumo além desse limite.

Além da multa, o governo também vai ampliar a duração do programa de bônus, no modelo atual, com descontos de até 30%, até o fim de 2015. Todos os clientes da Sabesp vão receber, ainda, um “kit economizador”, com dispositivos que devem ser instalados nas torneiras das casas para reduzir a saída de água.