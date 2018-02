Educafro vai ao MP por falta de modelos negros A ONG Educafro vai entrar hoje com representação no Ministério Público (MP) contra a organização da São Paulo Fashion Week. A ONG pede multa alegando que grifes não tinham modelos negros, contrariando acordo com o MP que previa 10%. A organização diz que o acordo valia até janeiro, que apoia a inclusão e que as grifes contratam os modelos.