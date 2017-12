Educadora prevê 5 anos de espera por indenização

Presidente do Conselho das Associações de Amigos de Bairro da Região da Lapa (Consab), José Benedito Morelli já perdeu as contas de quantas árvores caíram em cima de carros estacionados nas ruas do bairro. "Muita gente reclama, mas é difícil ver retorno", afirma.

Processos. As irmãs, vizinhas e donas de casa Josefa e Ozerina Carneiro chegaram a entrar com um processo contra o Estado porque tiveram os carros danificados por árvores na Lapa, mas desistiram. "Não sabemos como cobrar nossos direitos na Justiça. Com essa nova vara, pode ser que melhore, mas não sei, não", diz Josefa.

A paisagista e moradora do Jardim Paulistano Maria das Graças Câmara, de 61 anos, enfrenta uma batalha contra a Prefeitura há mais de dez. Um córrego que passa ao lado de sua casa transbordou mais de uma vez, inundando toda a sala e a garagem. "Da última vez, chegou a 1,6 metro de água. Tive isenção do IPTU por um tempo, mas acho pouco para o prejuízo que já tive", explica ela. O valor da indenização de Maria das Graças é calculado em R$ 16 mil.