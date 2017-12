Educação estimula uso de serviços públicos A redução do número de viagens no transporte público por parte das classes inferiores da pirâmide socioeconômica, em contraste ao aumento ocorrido nas classes superiores, indica distinta presença de fator educacional. A Associação Nacional de Transporte Público (ANTP) já havia computado redução do uso do ônibus ao longo dos anos 1990. Agora, a pesquisa de mobilidade detalha o tema com maior profundidade e permite descobrir problemas sérios quanto à recusa do uso dos transportes coletivos. Permitirá a elaboração de novas políticas públicas para resolver o problema.