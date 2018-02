Eduardo Jorge tem processo arquivado Em despacho proferido ontem, o relator do processo criminal, desembargador Hermann Herschander, homologou o arquivamento da investigação criminal relacionada ao secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge. Titular da pasta que é responsável pelo contrato, Jorge foi listado como uma das testemunhas a serem ouvidas na ação criminal contra o prefeito Gilberto Kassab (PSD).