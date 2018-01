Edmundo é assaltado e ouve piada do ladrão O ex-jogador Edmundo disse no Twitter que foi assaltado anteontem em São Paulo, onde mora. O ex-atacante, que não ficou ferido, foi bem-humorado ao contar a história. O mais importante para ele foi ter saído da confusão ileso. Edmundo afirmou que, além de ter perdido o relógio, ainda teve de ouvir provocações e piadinhas do assaltante. "Pior que o ladrão falou, na hora de fugir, chupa, animal..."