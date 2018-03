Edital para Cidade do Samba será lançado amanhã No embalo pelo crescimento do turismo na capital, a Prefeitura de São Paulo lança amanhã o edital para a construção da Fábrica dos Sonhos, a antiga Cidade do Samba, estrutura planejada desde 2005 pela SPTuris. No local, a 1.100 metros do sambódromo do Anhembi, serão reunidos os barracões das 16 escolas do Grupo Especial do carnaval.