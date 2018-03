Edital do trem-bala ainda está no TCU

O edital da licitação do trem de alta velocidade (TAV) entre Campinas, São Paulo e Rio, só deve ser lançado depois de análise do Tribunal de Contas da União (TCU) e pode demorar mais dois meses. A documentação só foi enviada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ao Tribunal no último dia 19, e o prazo regimental é de 60 dias. O TCU informa que o processo é prioritário, mas é impossível um parecer antes de 15 dias. A entrega do processo era aguardada para o final de 2009.