Edital do Expresso Guarulhos deve sair neste mês, diz CPTM

O edital do projeto do trem que ligará o centro de São Paulo ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, deverá ser publicado até o fim do mês, informou o diretor de planejamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Alberto Epifani. "O edital está pronto, vamos soltá-lo no mais tardar até o fim do mês", disse, durante a apresentação da Pesquisa Origem e Destino, divulgada nesta quinta-feira, 2, pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos na capital paulista.

Epifani explicou que o chamado Trem Expresso Guarulhos será uma concessão e deverá custar cerca de R$ 1,44 bilhão. O diretor afirmou que o Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo deve se reunir em breve para analisar o projeto, já que a linha atravessa o Parque Ecológico do Tietê. A previsão é de que a obra dure 24 meses.