Edital da Linha 6 do Metrô, orçada em R$ 8 bi, será relançado no dia 6

SÃO PAULO - O governo de São Paulo marcou para a próxima sexta-feira, 6, o lançamento do edital da parceria público-privada que vai construir a futura Linha 6 - Laranja do Metrô. A linha vai ligar a Estação São Joaquim da Linha 1 - Azul, no centro, à Brasilândia, na zona norte da capital.

A linha é orçada em R$ 8 bilhões. Esta é a segunda tentativa em dois meses do governo de tentar encontrar parceiros para tocar o projeto. Na anterior, o Metrô não conseguiu interessados. O novo formato da licitação transfere para o poder público a responsabilidade de arcar com as desapropriações para a obra. Após o lançamento do edital, haverá prazo de 45 dias para a formatação de propostas de eventuais interessados.

O secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, estima que as obras só comecem no primeiro bimestre do ano que vem.