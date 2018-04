Edifício na Favela do Moinho é implodido no centro de São Paulo

SÃO PAULO - O edifício da Favela do Moinho foi implodido às 17h35 deste domingo, 1º, no centro de São Paulo, com um pouco de atraso provocado por problemas técnicos. Aparentemente, a ação não foi totalmente bem-sucedida já que os quatro últimos andares do prédio permaneceram inteiros mesmo com a queda dos pavimentos abaixo.

A sirene de segurança tocou três minutos antes de os explosivos serem acionados. Cerca de 5 mil moradores da região, num raio de 500 metros do prédio, tiveram de deixar suas casas para a implosão.

Com toneladas de cimento vindo abaixo, uma grande nuvem de poeira cobriu a região do Bom Retiro. As autoridades ainda não comentaram se houve falha na implosão.

O prédio corria o risco de cair após um incêndio que atingiu a região da favela, destruindo quase 370 barracos. Duas pessoas morreram e cerca de 1,5 mil ficaram desabrigadas por conta do acidente.

Com isso, a circulação de trens nas linhas Rubi e Diamante da CPTM foram suspensas até terça-feira, das estações Luz e Júlio Prestes para a Barra Funda, respectivamente.

(Com informações de Caio do Valle, do Jornal da Tarde)

Atualizado às 18h07