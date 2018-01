Edifício Itália, no centro de SP, tem princípio de incêndio e ficará fechado para visitas

O Edifício Itália, no centro de São Paulo, teve um princípio de incêndio na manhã deste sábado, 3. O fogo começou por volta das 7h30 no restaurante Terraço Itália, no 41º andar, e se espalhou rapidamente por carpetes e móveis. As chamas foram contidas, mas o estabelecimento ficará fechado pelo menos até quinta-feira, 8.

Ainda não se sabe a origem do incêndio. Há a suspeita de que algum aparelho elétrico tenha provocado uma faísca, interagindo com um produto de limpeza com álcool. Sete equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local e o fogo foi controlado em poucos minutos. Vidraças precisaram ser quebradas para que a fumaça saísse.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O restaurante ficará fechado pelo menos até o próximo dia 8 para reformas. As visitas ao topo do prédio, o segundo mais alto da capital, também foram fechadas por tempo indeterminado.