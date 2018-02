Edifício cai um dia após moradores saírem Um prédio de três andares desabou por volta do meio-dia de ontem no bairro de Macaúbas, em Salvador. O local estava vazio no momento do desabamento e não houve feridos. Os moradores tinham deixado o imóvel no sábado, após o edifício ser condenado pela Defesa Civil. As famílias foram para casas de amigos e parentes. Uma equipe do órgão esteve no local ontem para retirar o restante dos escombros. A prefeitura vai investigar se a obra realizada ao lado do prédio contribuiu para o desabamento.