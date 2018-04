Edifício atacado reforça sistema de proteção Vários edifícios assaltados têm melhorado seu sistema de segurança. É o caso do Morada do Alto, na Rua Morás, em Pinheiros, zona oeste, invadido em novembro. Mais de 50 moradores ? incluindo dois bebês ? foram rendidos por três horas e 13 dos 16 apartamentos foram roubados. Os assaltantes clonaram o controle remoto da garagem e entraram no edifício com um Corolla preto parecido com o de um morador. As quatro câmeras não gravaram a ação.