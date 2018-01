Ecovias pode ser punida após acidente na Imigrantes, afirma Alckmin

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin afirmou nesta segunda-feira, 19, que o estado pode punir a Ecovias, concessionária responsável pela Rodovia dos Imigrantes, após a apuração dos fatos sobre o engavetamento que envolveu 104 veículos na última quinta-feira, 15. Ele não deu detalhes sobre o tipo de punição e ressaltou que aguardará os resultados da apuração.

O acidente interditou a pista norte da Imigrantes por quase um dia, e a principal suspeita é que ele tenha sido causado por causa da neblina. A pista precisou ser lavada duas vezes por causa dos incêndios durante o engavetamento.

Alckmin disse ainda que acha o monitoramento de neblina pode ser aperfeiçoado no sistema Anchieta-Imigrantes e que é possível estabelecer uma disciplina melhor nos comboios.

Após o acidente, a Polícia Rodoviária Estadual já anunciou que irá adotar o uso de viaturas para controlar o fluxo de veículos na subida para a capital paulista, tática batizada de "falso comboio". A Operação Comboio que funciona atualmente, apoiada pela Ecovias, só é feita para descer a serra, no sentido litoral.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A concessionária afirmou, em nota, que aguarda que as autoridades competentes concluam a perícia técnica e apresentem suas conclusões sobre as causas do acidente para estudar se outras medidas passíveis serão adotadas. De acordo com a Ecovias, já foram estudadas todas as soluções tecnológicas disponíveis para minimizar os efeitos da neblina e o Sistema Anchieta-Imigrantes conta com estações meteorológicas para monitorar a visibilidade.

Texto atualizado às 20h11 para acréscimo de informações