Ecovias implanta operação comboio na Anchieta e na Imigrantes

A forte neblina que atingia o trecho de serra das rodovias Anchieta e Imigrantes, na tarde desta terça-feira, 2, levou a Ecovias, empresa que administra as duas estradas, a bloquear as alças de acesso da interligação planalto, no sentido litoral, na altura do km 40, para a implantação da operação comboio nos pedágios das duas rodovias. O pedágio da Imigrantes fica no km 32 e o da Anchieta no km 31. O comboio sai a cada 30 minutos.