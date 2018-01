Ecovias diz que não faz Operação Comboio no sentido da capital

No momento do engavetamento, a visibilidade média era de 30 metros - 10 em alguns trechos -, segundo a concessionária. A descida estava em Operação Comboio desde as 7h20. A Ecovias e a Polícia Rodoviária só fazem o comboio na descida quando a visibilidade é inferior a 100 metros.

Segundo a empresa, a operação não é realizada na subida "porque a velocidade é naturalmente menor nesse sentido". A empresa explicou que a razão de se fazer o comboio é justamente evitar que os carros desçam a serra em alta velocidade.

Subida. Sobre as medidas que são adotadas para garantir a segurança dos motoristas que sobem a serra, a concessionária informou que, nesses casos, o tráfego no sentido capital é monitorado pela polícia e pela Ecovias. Também há interdição do acesso da Interligação Planalto, para que não haja circulação de veículos nesse trecho, onde há maior incidência de neblina. Outra medida é colocar mensagens sobre o risco de acidentes e a pouca visibilidade nos painéis de todo o sistema, além de preparar a sinalização da via para neblina - o que já ocorria ontem.