Ecoturistas buscam Campos do Jordão Campos do Jordão também está com pousadas e hotéis lotados. Com o sol, o destaque ficou para o ecoturismo. Somente nas primeiras horas da manhã de sábado, o Horto já havia registrado a entrada de mais de 200 veículos. O acesso ao parque estadual custa R$ 5 por pessoa e as trilhas são autoguiadas, com percursos que variam de 1 km a 8 km. / GERSON MONTEIRO, ESPECIAL PARA O ESTADO