Economizar em passagens aéreas

Sim. Durante o fim da noite e o início da madrugada, os voos têm preços menores. Compre passagens para voos noturnos.

2. Que dias são mais baratos?

Geralmente às terças e quartas-feiras. No meio da semana, em alguns horários no sábado, domingo e no meio dos feriados, os voos costumam ter preços mais em conta, com tarifas menores. Uma opção é voar entre o meio-dia do sábado e o meio-dia de domingo ou ainda durante a madrugada.

3.Com quanto tempo de antecedência devo comprar o bilhete?

Pelo menos com 30 dias de antecedência, pois haverá maior disponibilidade de voos e assentos, além de passagens com preços menores.

4.Qual é a época mais cara?

No período da alta temporada, ou seja, de dezembro a fevereiro e em julho.

5.É melhor comprar passagem de ida e volta?

Sim. Assim você paga menos pelos bilhetes, já que os dois trechos juntos têm valores mais em conta.

6.Quantos dias devo ficar no destino escolhido?

Tente ficar no mínimo 10 dias, assim poderá encontrar preços mais atrativos e aproveitar melhor a viagem.

FONTE: SITE DA TAM -

"COMO PAGAR MENOS"