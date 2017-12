Economista é morto em tentativa de assalto na zona leste de São Paulo

Ainda segundo relatos, o criminoso teria dado o tiro depois que a mãe da vítima fez um movimento brusco, despertando a atenção dos assaltantes. Apesar de a chave ter sido levada, o veículo não foi roubado. Os homens fugiram e, até as 20 horas desta sexta, a polícia desconhecia a identidade dos suspeitos.

Lopes trabalhava como gerente de logística em uma multinacional. O caso foi registrado no 57.º Distrito Policial (Parque Mooca) e deve ser investigado com auxílio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil paulista. Na manhã desta sexta, a polícia já havia começado a ouvir testemunhas do crime.

Casos. O número de latrocínios (roubo seguido de morte) chegou a 95 neste ano na capital paulista. As estatísticas da Secretaria da Segurança Pública (SSP), divulgadas no fim de setembro, apontaram ainda que os casos de roubo de veículos apresentaram redução de 12% na cidade em agosto deste ano, em comparação com o mesmo mês de 2013.